© Cms.ilmanifesto.it - Mario Perniola, una nuova edizione che parla all’oggi

È un evento importante la nuova edizione di L’alienazione artistica (Aesthetica edizioni, pp. 251, euro 22) del filosofo Mario Perniola (1941-2018), curata e introdotta con rigore da Enea Bianchi, che . il manifesto. Cms.ilmanifesto.it

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Le avventure del sentire il pensiero di Mario Perniola presentazione

Video Le avventure del sentire il pensiero di Mario Perniola presentazione Video Le avventure del sentire il pensiero di Mario Perniola presentazione

Uomini e donne, Mario Cusitore fuori dalla nuova edizione, le fan: 'Il più amato, manchi' - Le registrazione della nuova edizione di Uomini e donne sono cominciate il 26 agosto, e Mario Cusitore non era in studio né in quell'occasione né il giorno successivo. it.blastingnews.com