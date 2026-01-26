Giorno della memoria | Ortona ricorda il concittadino Serafini che perse la vita nel sottocampo di Mühldorf-Dachau

Il 27 gennaio, in occasione del Giorno della memoria, la sezione Anpi di Ortona ricorda Dario Serafini, cittadino ortonese deceduto nel sottocampo di Mühldorf-Dachau. Alle ore 17, in via Dario Serafini, si terrà una cerimonia per onorare la sua memoria e riflettere sulla storia e i valori della pace. Un momento di rispetto e consapevolezza per mantenere vivo il ricordo di tutte le vittime della Shoah.

In occasione della celebrazione del Giorno della memoria, la sezione Anpi di Ortona organizza, il 27 gennaio, una commemorazione in via Dario Serafini, alle 17.30, per ricordare l'omonimo concittadino he perse la vita nel sottocampo di Mühldorf-Dachau e tutte le vittime della Shoah. Ortonese di nascita, Dario Serafini fu arrestato a Milano nel 1944 e detenuto a San Vittore. Venne inviato come prigioniero politico (aveva il triangolo rosso cucito sui vestiti) al Durchgangslager di Bolzano, da dove il 5 ottobre 1944 fu trasferito a Dachau nel sottocampo di Mühldorf dove secondo la scheda dell'Associazione Nazionale Ex Deportati (Aned) morì.

