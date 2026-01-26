Il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale per Sicilia, Sardegna e Calabria, regioni colpite dal maltempo causato dal ciclone Harry. Il governo si impegna a supportare i territori, mentre la Cgil critica le misure adottate. L’Anci propone una raccolta fondi per affrontare le conseguenze delle recenti calamità naturali.

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato oggi la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale per Sicilia, Sardegna e Calabria, le regioni maggiormente colpite dall’ondata di maltempo degli ultimi giorni provocata dal ciclone Harry. Contestualmente, il Governo ha stanziato 100 milioni di euro per i primi interventi urgenti. Ad annunciarlo è stata anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con un messaggio pubblicato sui social: «Nel Consiglio dei Ministri di oggi il Governo ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale per Sicilia, Sardegna e Calabria, regioni maggiormente colpite dal maltempo di questi giorni. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Maltempo, stato di emergenza per Sicilia, Sardegna e Calabria. Meloni: "Governo vicino ai territori". Polemiche dalla Cgil, l'Anci propone una raccolta fondi

Approfondimenti su maltempo stato

Il governo monitora attentamente le condizioni meteorologiche in Calabria, Sardegna e Sicilia, regioni interessate da recenti ondate di maltempo.

Il ciclone Harry prosegue il suo percorso, causando condizioni di maltempo diffuso nelle regioni meridionali italiane.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su maltempo stato

Argomenti discussi: Emergenza Maltempo e maremoto 19 - 20 - 21 Gennaio 2026 in Sicilia: la Preparazione per l’allerta rossa stavolta ha segnato Zero Vittime; Ancora maltempo in Sardegna. Lunedì Cdm per lo stato d'emergenza; Maltempo: Musumeci, a riunione Cdm chiederemo stato di emergenza; Maltempo, il Consiglio dei ministri si riunirà per ufficializzare lo stato di emergenza dopo il ciclone Harry.

Maltempo: il Cdm dichiara lo stato d'emergenza per Calabria, Sicilia e Sardegna, stanziati 100 milioni. Meloni: 'Vicini ai territori colpiti'Governatori commissari per coordinare la ricostruzione. Musumeci: 'Stimati per ora 1,2 miliardi di danni. Presto un altro stanziamento per la ricostruzione' (ANSA) ... ansa.it

Maltempo: il consiglio dei ministri vara lo stato di emergenza. Stanziati 100 milioniPresenti i governatori delle tre Regioni colpite: Roberto Occhiuto (Calabria), Renato Schifani (Sicilia) e Alessandra Todde (Sardegna) ... tg.la7.it

Maltempo: il consiglio dei ministri vara lo stato di emergenza. Stanziati 100 milioni - facebook.com facebook

#Maltempo Nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri per lo stato d’emergenza in Calabria, Sicilia e Sardegna, dopo il passaggio del ciclone #Harry. Preoccupazione massima per #Niscemi per il meteo variabile. Le previsioni con il primo maresciallo Alfonso Se x.com