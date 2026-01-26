Maltempo frana in via san Nicola a Giovi | disagi per la viabilità

Oggi via San Nicola, nella frazione di Giovi, è stata interessata da una frana che ha provocato un distacco di terra e rocce, creando disagi alla viabilità. L'evento si è verificato questa mattina, richiedendo interventi di messa in sicurezza e gestione del traffico. Restano in corso aggiornamenti sulle condizioni della strada e sulle misure adottate per garantire la sicurezza dei cittadini.

Il cedimento, riconducibile al maltempo delle ultime ore, ha riversato detriti sulla carreggiata senza tuttavia provocare conseguenze per le persone Un distacco di materiale roccioso e terra ha interessato nella mattinata odierna via San Nicola, situata nella frazione di Giovi. Il cedimento, riconducibile al maltempo delle ultime ore, ha riversato detriti sulla carreggiata senza tuttavia provocare conseguenze per le persone. Sul luogo dell'evento sono giunti anche gli agenti della Polizia Municipale per la gestione dell'emergenza e l'assessore comunale alle Politiche ambientali, Natella, per il coordinamento delle operazioni di messa in sicurezza.

