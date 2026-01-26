Giovi frana a San Nicola | intervento in corso

Nella notte si è verificata una frana a Giovi, nella zona di San Nicola, a Salerno. L'intervento di messa in sicurezza è attualmente in corso per ripristinare la circolazione stradale e garantire la sicurezza della zona. Non si registrano, al momento, conseguenze gravi o feriti. La situazione è sotto controllo e si monitorano costantemente gli sviluppi.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si è verificato nel corso della notte e per fortuna non ha avuto conseguenze più gravi che non l’interruzione della circolazione stradale la frana che si è verificata a Giovi in località San Nicola, nella parte collinare di Salerno. La ditta incaricata della messa in sicurezza e del ripristino della circolazione si è messa al lavoro per l’intera mattinata per liberare la sede stradale dai massi venuti giù dal costone roccioso. Sul posto per seguire, monitorare le operazioni, l’assessore all’ambiente del Comune di Salerno Massimiliano Natella. Per consentire l’intervento é stato necessario interrompere la circolazione stradale ed anche adottare delle modifiche al percorso degli autobus. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Giovi, frana a San Nicola: intervento in corso Leggi anche: Intervento per la frana sulla provinciale Guardia Sanframondi-San Lorenzo Maggiore Frana e la tragedia sfiorata a Massa San Nicola, incontro pubblico per la sicurezza del territorioSabato 17 gennaio alle 18, presso l’ex-scuola elementare di Massa Santa Lucia, si terrà un incontro pubblico per discutere delle misure di sicurezza e della riqualificazione territoriale delle quattro Masse, conosciute come la “Svizzera di Messina”. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Salerno: una frana coinvolge via San Nicola nella frazione di GioviEmergono i disagi dovuti al maltempo che negli ultimi giorni ha interessato il territorio della provincia di Salerno. Questa mattina una frana ha coinvolto via San Nicola, nella frazione collinare di ... ondanews.it Terrificanti le immagini che ci arrivano da Niscemi (CL): frana di notevoli dimensioni a ridosso del centro abitato. Si spera senza conseguenze per nessuno - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.