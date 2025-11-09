Dramma maltempo frana tra Lentiscosa e San Giovanni a Piro | i disagi

Tensione, nella tarda serata di ieri, nel Cilento, dove una frana si è verificata lungo la strada che collega la località Lentiscosa di Camerota con il comune di San Giovanni a Piro. Il crollo di una parte del terreno adiacente alla carreggiata sarebbe stato provocato dalle abbondanti piogge. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

