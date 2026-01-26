Maltempo e frane mille persone evacuate a Niscemi

A causa delle recenti condizioni meteorologiche avverse, a Niscemi, in Sicilia, sono state evacuate circa mille persone per motivi di sicurezza. Contestualmente, tra Arenzano e Genova si è verificata una potente frana che ha causato disagi e interventi di emergenza. Questi eventi evidenziano l’impatto delle perturbazioni atmosferiche sulla stabilità del territorio e la necessità di interventi preventivi e di gestione delle emergenze.

Il maltempo. A Niscemi, in Sicilia, mille persone evacuate. Frana gigantesca tra Arenzano e Genova. Servizio di Antonella Mitola TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Maltempo e frane, mille persone evacuate a Niscemi Niscemi, evacuate 500 persone per franaNiscemi, in provincia di Caltanissetta, ha disposto l’evacuazione di circa 500 persone a causa di una frana in atto. Sicilia, frana a Niscemi: evacuate 500 personeUna frana nel torrente Benefizio a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, ha reso necessaria l’evacuazione precauzionale di circa 500 persone. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Maltempo e frane, mille persone evacuate a Niscemi Argomenti discussi: Allerta gialla, frana a Niscemi: evacuate 500 persone, un'altra in Liguria: interrotta Via Aurelia - Aggiornamento del 26 Gennaio delle ore 06:27; Niscemi minacciata da una frana, mille sfollati. In Liguria Aurelia bloccata per massi in carreggiata; Allerta maltempo, strade allagate nel Nuorese e frane in Ogliastra; Maltempo in Sicilia, Calabria e Campania. Frane e nevicate. Frana a Niscemi, mille sfollati e scuole chiuse: un intero quartiere ancora a rischioA Niscemi, in Sicilia, una vasta frana causata dal maltempo peggiora: evacuate circa mille persone, scuole chiuse e allerta alta per l’intera area ... fanpage.it Il maltempo non molla l'Italia, Niscemi minacciata da una frana: mille sfollati. In Liguria bloccata l'AureliaLa situazione continua a peggiorare perchè si sono registrati altri cedimenti: parla il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti ... affaritaliani.it Il maltempo continua a flagellare l'Italia. Consiglio dei ministri alle 15.30 per discutere lo stato d'emergenza per Calabria, Sicilia e Sardegna. Le regioni più colpite in questi giorni da piogge intense, frane e disagi.#ANSA facebook Ancora maltempo in Sardegna, con vento e piogge alberi giù e frane. Allerta gialla nel nord-ovest, chiuso tratto statale nel Sulcis #ANSA x.com

