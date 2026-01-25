Una frana nel torrente Benefizio a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, ha reso necessaria l’evacuazione precauzionale di circa 500 persone. La Protezione civile regionale ha adottato questa misura per garantire la sicurezza dei cittadini. L’intervento è stato avviato in risposta all’evento naturale, che ha interessato l’area senza causare feriti. La situazione rimane sotto controllo mentre le autorità monitorano l’evoluzione dell’incidente.

La Protezione civile della regione Sicilia ha disposto a scopo precauzionale l' evacuazione di circa 500 persone dopo che una frana ha interessato l'area del torrente Benefizio nel comune di Niscemi, in provincia di Caltanissetta. In particolare – viene spiegato – il movimento franoso ha interessato la strada provinciale SP10, nel tratto di collegamento con il centro abitato in prossimità del quartiere Sante Croci, con un cedimento stimato di circa sei metri. Circa 70 volontari provenienti dai territori limitrofi, con l'impiego di mezzi pick-up e attrezzature operative, sono attualmente impegnati per le operazioni sul luogo della frana.

Sicilia, frana a Niscemi: evacuate 500 persone

Protezione civile Sicilia: "Evacuate 500 persone per frana a Niscemi"La Protezione Civile della Sicilia ha evacuato circa 500 persone a Niscemi a causa di una frana.

Niscemi, evacuate 500 persone per franaNiscemi, in provincia di Caltanissetta, ha disposto l’evacuazione di circa 500 persone a causa di una frana in atto.

