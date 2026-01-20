Il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per un anno nelle province di Gorizia e Udine, a seguito degli eventi meteorologici eccezionali del novembre 2025. Sono stati stanziati 8,5 milioni di euro per fronteggiare le conseguenze di tali calamità naturali, su proposta del Ministro Nello Musumeci. Questa decisione mira a garantire interventi tempestivi e coordinati per la gestione dell’emergenza nelle aree interessate.

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato lo stato di emergenza per un anno per gli eccezionali eventi meteorologici del 16 e 17 novembre 2025 nelle province di Gorizia e Udine. Per i primi interventi urgenti sono stati stanziati 8,5 milioni di euro. Si legge nella nota del Cdm. Inoltre è anche stato dichiarato lo stato di emergenza, per un anno, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati dal 1° al 2 settembre 2025 nel dei comuni di Cicagna, Favale, Malvaro, Lavagna, Lorsica, Mele, Rezzoaglio e San Colombano Certenoli della città metropolitana di Genova, il 9 settembre 2025 nel comune di Luni (La Spezia) e dal 21 al 22 settembre 2025 a Cairo Montenotte, Carcare e Dego (Savona). 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Maltempo: Cdm, stato emergenza per Gorizia e Udine, stanziati 8,5 mln

Leggi anche: Maltempo in Friuli-Venezia Giulia: piogge intense, allagamenti ed esondazioni tra Udine e Gorizia

Governo: Cdm approva proroga stato emergenza per ToscanaIl Consiglio dei ministri ha approvato una proroga di dodici mesi dello stato di emergenza in Toscana, in seguito agli eccezionali eventi meteorologici di ottobre 2024.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Maltempo: Cdm, stato emergenza per Gorizia e Udine, stanziati 8,5 mlnRoma, 20 gen. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha ... iltempo.it

Maltempo in Liguria, firmata la richiesta di riconoscimento dello Stato di emergenzaL’assessore regionale ligure alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone ha firmato la richiesta di riconoscimento dello Stato di emergenza inviata al Dipartimento nazionale della Protezione ... rainews.it

Allerta rossa anche domani per l’emergenza maltempo. In considerazione del maltempo, fino al permanere dello stato di allerta per condizioni meteo avverse di alto livello, la Polizia locale di Catanzaro ha disposto l’interdizione della circolazione veicolare sul - facebook.com facebook

Maltempo: Protezione civile regionale attiva stato di preallerta x.com