Maltempo | Boccia ' Niscemi simbolo catastrofe governo in materia politiche del territorio'

Il recente maltempo a Niscemi evidenzia le criticità delle politiche territoriali nel Mezzogiorno. Secondo Boccia, la zona rappresenta un esempio delle conseguenze di una gestione che ha indebolito il ruolo strategico del Sud all’interno del PNRR, trasformandolo in una periferia amministrativa. Un approfondimento sulle sfide e sulle responsabilità nella pianificazione territoriale di questa regione.

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - “Il Mezzogiorno doveva essere il cuore del Pnrr. Questo governo lo ha trasformato in una periferia amministrativa. Il Pnrr nasceva con un principio chiaro: ridurre i divari territoriali. Oggi invece assistiamo a ritardi clamorosi, a progetti bloccati, a Comuni lasciati soli, soprattutto al Sud, senza assistenza tecnica e senza una regia nazionale degna di questo nome. E senza Pnrr il Paese, tutto, sarebbe in recessione.Il 40% delle risorse per il Sud è stato il minimo che abbiamo strappato, avremmo voluto almeno il 50%". Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia a Sky Tg24 Economia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

A Niscemi, in provincia di Caltanissetta, la frana in corso si è ulteriormente estesa verso Gela, evidenziando una situazione di crescente preoccupazione.

Mal’Aria 2025 evidenzia l’emergenza inquinamento nell’area di Acerra, considerata simbolo del fallimento delle politiche ambientali in Campania.

