Bari Vivarini in arrivo | accordo di sei mesi con opzione di rinnovo! I dettagli

Il Bari affida la guida tecnica a Vincenzo Vivarini: contratto semestrale con possibilità di proroga. Le ultimissime La stagione del Bari vive un momento delicato. Dopo appena 12 giornate e soli 13 punti raccolti, la società ha deciso di cambiare rotta. L’ultimo successo risale al 2 novembre contro il Cesena: da allora, una serie di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

bari vivarini arrivo accordoBari, Vivarini in arrivo: accordo di sei mesi con opzione di rinnovo! I dettagli - Il Bari affida la guida tecnica a Vincenzo Vivarini: contratto semestrale con possibilità di proroga. Riporta calcionews24.com

bari vivarini arrivo accordoESCLUSIVA TB - Schira: "Bari, in arrivo Vivarini. Risolto il suo contratto col Pescara" - E' in dirittura d'arrivo l'approdo di Vincenzo Vivarini come nuovo allenatore del Bari. Si legge su tuttob.com

bari vivarini arrivo accordoSSC Bari solleva Fabio Caserta dall’incarico: in arrivo Vincenzo Vivarini - Negli ultimi anni, Vivarini ha vissuto due esperienze turbolente: al Frosinone, dopo aver firmato un contratto biennale, è stato esonerato per una partenza negativa della squadra neopromossa dalla ... Come scrive giornaledipuglia.com

