Marianucci Cremonese ci siamo! Colpo in difesa per la squadra di Nicola | si va verso la chiusura i dettagli

Marianucci Cremonese si avvicina a un nuovo acquisto in difesa, rafforzando la rosa di Nicola. La trattativa è in fase avanzata e si stanno definendo gli ultimi dettagli. Sebbene il calciomercato invernale non sia ancora ufficialmente aperto, le anticipazioni sui movimenti di mercato iniziano a delinearsi. Restano da seguire gli sviluppi di questa operazione, che potrebbe rappresentare un passo importante per la squadra.

#Cremonese: in arrivo #Marianucci in prestito dal #Napoli [ @FabrizioRomano ] #Calciomercato #Transfers #SerieA x.com

#Napoli, trattativa molto avanzata per Luca #Marianucci alla #Cremonese. Sarà un prestito secco fino a giugno, la Cremonese è in pole position e conta di chiuderlo. Fonte: Matteo Moretto - facebook.com facebook

