Marianucci Cremonese ci siamo! Colpo in difesa per la squadra di Nicola | si va verso la chiusura i dettagli

Da calcionews24.com 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marianucci Cremonese si avvicina a un nuovo acquisto in difesa, rafforzando la rosa di Nicola. La trattativa è in fase avanzata e si stanno definendo gli ultimi dettagli. Sebbene il calciomercato invernale non sia ancora ufficialmente aperto, le anticipazioni sui movimenti di mercato iniziano a delinearsi. Restano da seguire gli sviluppi di questa operazione, che potrebbe rappresentare un passo importante per la squadra.

Marianucci Cremonese, accordo vicino: la squadra di Nicola blinda la difesa con un nuovo innesto. Tutti i dettagli Il calciomercato invernale non è ancora ufficialmente iniziato, ma le prime manovre stanno già accendendo il panorama delle trattative. Per i rossoblù, però, le notizie non sono incoraggianti: uno degli obiettivi individuati per rinforzare la difesa sembra . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

marianucci cremonese ci siamo colpo in difesa per la squadra di nicola si va verso la chiusura i dettagli

© Calcionews24.com - Marianucci Cremonese, ci siamo! Colpo in difesa per la squadra di Nicola: si va verso la chiusura, i dettagli

Leggi anche: Marianucci verso la Cremonese, Luperto può tornare al Napoli

Leggi anche: Calciomercato Cremonese, obiettivo rinforzare a tutti i costi la squadra! Nel mirino Marianucci (e non solo)

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Congelato e a questo punto anche molto complicato il colpo Mainoo in casa Napoli, il motivo; Cremonese Giacchetta | Marianucci è giovane ed a noi piacciono i giovani orgogliosi di quanto fatto.

marianucci cremonese siamo colpoMarianucci Cremonese, ci siamo! Colpo in difesa per la squadra di Nicola: si va verso la chiusura, i dettagli - Tutti i dettagli Il calciomercato invernale non è ancora ufficialmente iniziato, ma le prime manovre s ... calcionews24.com

marianucci cremonese siamo colpoCremonese, tentativo per Okoli: no del Leicester. Occhi su Marianucci - Sky Sport racconta un interessante retroscena di mercato: nei giorni scorsi i lombardi avrebbero fatto un ... firenzeviola.it

marianucci cremonese siamo colpoMarianucci tra Cagliari e Cremonese! I lombardi provano lo scatto decisivo - Luca Marianucci, difensore del Napoli, potrebbe partire a gennaio: Cagliari e Cremonese vogliono il centrale della società campana Il calciomercato del Cagliari entra nel vivo anche sul fronte difensi ... cagliarinews24.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.