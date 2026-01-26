Magie Disney | al Palacultura viaggio nel mondo Disney

Da messinatoday.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Vieni a scoprire il mondo Disney attraverso un emozionante viaggio musicale al Palacultura. L’evento, intitolato

Appuntamento imperdibile venerdì 20 febbraio alle ore 20,30 al Palacultura  con musical Magie Disney.In programma un'avventura unica nel mondo delle fiabe con Alladin, Rapunzel, Elsa, Anna e Belle e a tanto altro. “Un burbero ex artista viene catapultato in un mondo magico insieme alla sua.🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Disney Lorcana Sussurri nel Pozzo: la profondità del gioco incontra il mistero Disney

Leggi anche: “The world of Disney in orchestra”: la magia delle colonne sonore Disney al Teatro Carlo Felice

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

La magia di Disney al teatro Vespasiano con I colori del ventoI brani dei più celebri film Disney rivivono in una serata di emozioni e magia, adatta a tutte le età. L’appuntamento è per venerdì 3 gennaio (ore 21) in una cornice di per sé unica come quella del ... msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.