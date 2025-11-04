“Sussurri nel Pozzo” (in inglese Whispers in the Well ) è il decimo set di Disney Lorcana TCG e arriva in un momento maturo per il gioco: anticipa un nuovo arco narrativo e, soprattutto, innesta una meccanica che può cambiare il ritmo delle partite. L’uscita è scandita in due date: anteprima nei negozi specializzati venerdì 7 novembre 2025 e distribuzione completa da venerdì 14 novembre 2025. È una finestra di lancio confermata da retailer e testate di settore, in linea con la comunicazione ufficiale di Ravensburger. Il cuore del design: “Sussurri” e Potenziamento. La novità che definisce il set è l’introduzione dei personaggi Sussurri e della parola-chiave Potenziamento ( Boost ): invece di essere “già fatti” quando entrano in gioco, questi personaggi crescono durante la partita impilando carte sotto di loro a costo d’inchiostro, sbloccando bonus di valori e abilità quando “nutriti” nel tempo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Disney Lorcana Sussurri nel Pozzo: la profondità del gioco incontra il mistero Disney