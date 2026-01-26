Francesco Maestrelli, giovane tennista pisano di 23 anni, commenta la sfida con Novak Djokovic agli Australian Open, sottolineando come il risultato sia arrivato quando ha smesso di cercarlo con insistenza. La sua esperienza si distingue per la naturalezza e la semplicità, caratteristiche che emergono anche nelle parole rilasciate a La Nazione, riflettendo un atteggiamento equilibrato e rispettoso verso il percorso sportivo.

Pisa, 26 gennaio 2026 – Il sorriso semplice di chi ha appena affrontato Novak Djokovic agli Australian Open: che vuoi che sia mai? Francesco Maestrelli, 23 anni, tennista, entra nella redazione de La Nazione di Pisa come un ragazzo normale. Cappuccio della felpa tirato, strette di mano, qualche autografo chiesto da amici e parenti. È rientrato dall’altra parte del mondo da poche ore e ha già ricominciato a correre: “Pomeriggio al centro Coni di Tirrenia. Non mi posso fermare un attimo. Sabato parto per Tenerife”. Eppure il tempo per un salto in Largo Ciro Menotti, alla sede della redazione de La Nazione di Pisa, lo trova: “Sono contento di essere qui in redazione”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maestrelli a La Nazione: “Djokovic? Era destino. Il risultato è arrivato quando ho smesso di cercarlo ossessivamente”

Il percorso di El Papu Gomez è segnato da luci e ombre, dalla viralità sui social nel 2018 fino alle sfide più dure del 2023.

Francesco Maestrelli commenta la sua sconfitta contro Novak Djokovic alla Rod Laver Arena, considerando l'esperienza come un punto di partenza.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

