Francesco Maestrelli analizza il ko contro Djokovic | Un punto di partenza Ho capito quanto posso migliorare

Francesco Maestrelli commenta la sua sconfitta contro Novak Djokovic alla Rod Laver Arena, considerando l’esperienza come un punto di partenza. Riconoscendo i propri margini di miglioramento, il giovane tennista italiano analizza le sfide affrontate e le opportunità di crescita future, sottolineando l’importanza di ogni partita come occasione di apprendimento e sviluppo nel percorso professionale.

Ci ha provato Francesco Maestrelli a vivere nel migliore dei modi la sua prima volta alla Rod Laver Arena, contro il tennista più vincente di tutti i tempi, Novak Djokovic. Il match, valido per il secondo turno degli Australian Open 2026, è stato vinto nettamente dal campione serbo, attuale numero 4 del mondo, con il punteggio di 6-3 6-2 6-2. Un’esperienza comunque preziosa per il giovane pisano, che mai si era spinto così avanti in un torneo dello Slam, passando dalle qualificazioni. Al termine dell’incontro, Maestrelli ha raccontato le sue emozioni in conferenza stampa. “ A fine match, nel momento della stretta di mano, gli ho detto ‘grazie per la lezione’ e lui mi ha risposto ‘grazie a te, perché è stata una buona partita’. 🔗 Leggi su Oasport.it

Francesco Maestrelli, da Pisa a Novak Djokovic agli Australian OpenFrancesco Maestrelli, tennista italiano proveniente da Pisa, ha raggiunto il secondo turno agli Australian Open 2026.

Australian Open: favola di Francesco Maestrelli, che supera il turno e si regala Djokovic. E scende in campo SinnerAll'Australian Open, Francesco Maestrelli supera Atmane, qualificandosi per il secondo turno e trovandosi di fronte a Novak Djokovic.

