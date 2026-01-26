Lutto nell’aeronautica l’annuncio di Crosetto | Apprendo con profonda tristezza

Il mondo dell’aeronautica italiana piange una recente perdita a causa di un tragico evento internazionale. Il ministro Crosetto ha espresso il proprio cordoglio, sottolineando la vicinanza del Paese alle Forze armate in questo momento difficile. La notizia ricorda l’importanza della sicurezza e dell’impegno quotidiano di chi lavora per la tutela nazionale, rimarcando il dolore condiviso dall’intera comunità.

L’Italia si stringe attorno alle Forze armate per una tragedia che arriva dall’estero e colpisce direttamente l’ Aeronautica militare. Nelle ultime ore il ministro della Difesa Guido Crosetto ha reso nota la morte di un ufficiale italiano, scomparso in seguito a un incidente stradale negli Stati Uniti. La notizia ha avuto un impatto immediato nel mondo militare, soprattutto per il ruolo ricoperto dal maggiore e per il contesto in cui operava: un incarico di particolare rilievo in una base strategica, al fianco di personale proveniente da più Paesi Nato. Il messaggio del ministro Guido Crosetto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Lutto nelle forze armate, l’annuncio di Crosetto: “Apprendo con profonda tristezza”Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha annunciato con tristezza un grave lutto che coinvolge le Forze armate italiane all’estero, in particolare l’Aeronautica militare.

