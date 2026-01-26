Lutto nelle forze armate l’annuncio di Crosetto | Apprendo con profonda tristezza

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha annunciato con tristezza un grave lutto che coinvolge le Forze armate italiane all’estero, in particolare l’Aeronautica militare. La notizia, comunicata nelle ultime ore, testimonia il dolore e la perdita che colpiscono l’intera istituzione. Un momento difficile per il personale e per tutto il paese, che si unisce nel rispetto e nella memoria di chi ha dato il massimo servizio.

L’Italia è in lutto per una grave tragedia che ha colpito le Forze armate impegnate all’estero. La notizia è stata resa nota nelle ultime ore dal ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha annunciato pubblicamente una perdita che ha profondamente scosso l’Aeronautica militare. “Con profonda tristezza ho appreso della scomparsa del maggiore dell’Aeronautica Militare Salvatore Carpitano, deceduto a seguito di un tragico incidente stradale nei pressi della Base aerea di Luke (Stati Uniti) dove prestava servizio in qualità di pilota istruttore presso la Rappresentanza Aeronautica Militare Italiana (Rami).🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

