Il mondo della pubblica amministrazione e dell’industria italiana piange la perdita di Pier Francesco Guarguaglini, 88 anni, ex presidente di Finmeccanica e figura di rilievo nel settore. La sua scomparsa rappresenta un momento di riflessione sulla sua carriera e sul contributo dato allo sviluppo industriale del Paese. Il ministro Crosetto ha espresso il suo cordoglio, ricordando Guarguaglini come un amico e figura di grande stima.

È scomparso all’età di 88 anni Pier Francesco Guarguaglini, storico manager di Stato ed ex presidente di Finmeccanica, oggi Leonardo. La notizia della morte è stata comunicata dal ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha voluto ricordarne pubblicamente il ruolo e la figura umana. In un messaggio di cordoglio, Crosetto ha dichiarato: «Poco fa Pier Francesco Guarguaglini, straordinario manager di Stato, l’uomo che ha reso grande Finmeccanica, ha lasciato questo mondo e i suoi cari. Era un uomo di intelligenza straordinaria e di visione. Era un amico. Ci mancherà». Parole che riassumono l’impatto che Guarguaglini ha avuto nel sistema industriale e istituzionale italiano. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Crosetto, lutto doloroso per il ministro. L’annuncio: “Era un amico”

