L' Ute a Latisana organizza un concerto degli Alt dedicato a Battisti Dalla e Daniele

L'Università della Terza Età Vinicio Galasso di Latisana, insieme ai Comuni di Latisana, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Precenicco, Ronchis e San Michele al Tagliamento, organizza un concerto degli Acoustic Live Tribute dedicato a Battisti, Dalla e Daniele. L'evento si svolgerà presso l'Ute di Latisana, offrendo un'occasione di ascolto e incontro per gli appassionati di musica italiana.

L'Università della Terza età Vinicio Galasso di Latisana Bassa Friulana Occidentale, insieme ai Comuni di Latisana, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Precenicco, Ronchis e San Michele al Tagliamento, ospiteranno il Gruppo Acoustic Live Tribute che proporrà un concerto dedicato a tre grandi protagonisti della musica leggera italiana, Lucio Battisti, Lucio Dalla e Pino Daniele. Il concerto si terrà venerdì 30 gennaio, alle 18.00, nel Centro Polifunzionale di Latisana. L'ingresso sarà gratuito.🔗 Leggi su Udinetoday.it Approfondimenti su ute latisana La chitarra acustica di Paola Selva per il concerto natalizio dell'Ute di Latisana L'Ute di Latisana presenta il romanzo "La porta chiusa", di Natalina Odorico L'Ute di Latisana inaugura il 2026 con la presentazione del romanzo Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su ute latisana L'Ute a Latisana organizza un concerto degli Alt dedicato a Battisti, Dalla e DanieleL'Università della Terza età Vinicio Galasso di Latisana Bassa Friulana Occidentale, insieme ai Comuni di Latisana, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Precenicco, Ronchis e San Mic ... udinetoday.it Una serata nella mia Latisana. Un luogo di ricordi, la mia giovinezza, con le difficoltà del crescere e la spensieratezza di un eta’ meravigliosa. Ringrazio i presenti che hanno riempito la sala di buone energie, l’Ute di Latisana con la sua Presidente, la prof. Da - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.