La chitarra acustica di Paola Selva per il concerto natalizio dell' Ute di Latisana

Il Concerto di Natale “Natale nel Mondo “verrà presentato dall'Università della Terza Età di Latisana venerdì 5 dicembre, alle 20.30, nella sede di Via Carlo Goldoni. Unica protagonista sarà Paola Selva, artista friulana che, dopo una solida formazione accademica e un lungo percorso concertistico. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

