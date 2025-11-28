La chitarra acustica di Paola Selva per il concerto natalizio dell' Ute di Latisana
Il Concerto di Natale “Natale nel Mondo “verrà presentato dall'Università della Terza Età di Latisana venerdì 5 dicembre, alle 20.30, nella sede di Via Carlo Goldoni. Unica protagonista sarà Paola Selva, artista friulana che, dopo una solida formazione accademica e un lungo percorso concertistico. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Altre letture consigliate
Mercoledì 26 Novembre – Ore 21.00 Giorgio Buttazzo & Francesco Faldani – Guitar Duo Live alla Locanda61 Locanda61 – Via Trieste 61, Zanè (VI) Ingresso libero Una serata speciale dedicata alla chitarra acustica, alla musica suonata con passion - facebook.com Vai su Facebook
Biografia Paola Selva - Dopo un lungo background classico, che l’ha vista protagonista come solista e come componente di diversi ensembles, qualche anno fa Paola Selva ha allargato il suo ventaglio musicale abbracciando la ... Da rockit.it
Biografia Rebi Rivale + Paola Selva - Siamo la cantautrice Rebi Rivale ed io, la sua chitarrista, un duo che fonde formazioni diverse e allo stesso tempo complementari. Secondo rockit.it
De Angelis e Selva tappa al Kursaal - L'intrattenimento di Edoardo De Angelis nella Val d'Ansiei fa parte di un'altra tappa del fortunato tour del concerto Storie da raccontare, quando l'artista fra queste montagne ha vissuto la storia de ... ilgazzettino.it scrive