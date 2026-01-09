L' Ute di Latisana presenta il romanzo La porta chiusa di Natalina Odorico

L'Ute di Latisana inaugura il 2026 con la presentazione del romanzo

Il primo evento organizzato dall’Ute di Latisana nel 2026, vedrà la presentazione del romanzo di Natalina Odorico “La porta chiusa”. Quest'opera completa e definisce il primo lavoro della scrittrice: “Ho pensato al mare”. La storia si sviluppa tra il Friuli e il Veneto, sfiorando diverse città e. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

