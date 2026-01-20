Lupi ecco il piano del governo Il decreto alla volata finale | Previsti anche gli abbattimenti

Il governo italiano sta finalizzando un decreto che prevede interventi di gestione dei lupi in sovrannumero, inclusi prelievi, trasferimenti e abbattimenti. Il piano, promosso dal ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, mira a contenere la presenza crescente di questa specie, ormai stabile anche in aree urbanizzate come Rimini. La misura si inserisce in un quadro di regolamentazione finalizzato a bilanciare la tutela della fauna con le esigenze agricole e di sicurezza.

Prelievi, trasferimenti e abbattimenti dei lupi in sovrannumero. È questo il piano a cui sta lavorando il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, per consentire la gestione della specie, aumentata in modo considerevole negli ultimi anni fino a divenire presenza fissa in contesti urbanizzati, compreso quello riminese. "A livello nazionale – spiegano da FdI la senatrice Mimma Spinelli e il consigliere regionale Nicola Marcello – il decreto di recepimento del DPR 35797, attualmente in pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, consente a Regioni e Province autonome di gestire i lupi in maniera più efficace riducendo i conflitti con le attività agricole e garantendo al contempo la conservazione della popolazione.

#Agricoltura. #Lupi, il 30/1 a Rimini convocato da @RegioneER incontro con Provincia, sindaci, prefetto, questore e carabinieri per fare punto su strategia contenimento. @AlessioMammi: “Facciamo nostra parte ma serve nuovo piano nazionale" La #notizia x.com

Lupi in eccesso, Lollobrigida: «Verrà recepito un piano per operare come altri Paesi». Citato l’esempio della Slovacchia dove si è intervenuti con «prelievi, trasferimenti e abbattimenti». - facebook.com facebook

