La battaglia contro i lupi | Catture e abbattimenti
"La gestione del lupo non è più rinviabile". Le parole del deputato del Pd, Andrea Gnassi arrivano dopo l’ultima predazione avvenuta ieri mattina, nella zona di confine tra Rimini e Santarcangelo. All’esterno di una casa colonica un branco di lupi ha sbranato diverse pecore e un alpaca. "Si tratta di intervenire evitando conflitti - riprende Gnassi - e superando le posizioni ideologiche e propagandistiche, sia delle destre che degli animalisti. Vanno usati sia criteri scientifici sul rilevamento e sia quei dati di realtà laddove questi evidenziano ormai situazioni contingibili e urgenti tanto che è messa in discussione persino la sicurezza di persone e animali domestici". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
