L’universo di Jane Austen | viaggio tra letteratura rito del tè e atmosfere d’epoca

Dal 7 febbraio, Riccione ospita un ciclo dedicato a Jane Austen, promosso dal Club Sofà and Carpet. Un'occasione per immergersi nell’atmosfera dell’epoca, tra letture, incontri di biblioterapia e momenti di convivialità, per conoscere da vicino la figura e le opere della celebre scrittrice inglese. Un percorso che celebra la sua influenza e l’eleganza del suo mondo, offrendo spunti di riflessione e condivisione.

Dal 7 febbraio Riccione rivive l’universo di Jane Austen con il ciclo di appuntamenti ideato dal Club Sofà and Carpet di Jane Austen per esplorare l’universo della celebre scrittrice attraverso letture, biblioterapia e momenti conviviali. L’iniziativa rappresenta una nuova opportunità, che si affianca all’annuale “Meeting Austen”, per invitare lettori e curiosi a entrare nell’universo dell’autrice di capolavori come “Orgoglio e pregiudizio”. Gli incontri sono pensati per ricreare un salotto Regency dallo spirito contemporaneo, dove sarà possibile immergersi nelle atmosfere che evocano l’Inghilterra vissuta dalla romanziera a cavallo tra Sette e Ottocento.🔗 Leggi su Riminitoday.it Leggi anche: Storia, letteratura, musica e danza per l’omaggio a Jane Austen Leggi anche: Moda e società nell'epoca di Jane Austen Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Il Club Sofà and Carpet di Jane Austen; Pomeriggio dedicato a Jane Austen al Circolo dei lettori: tre incontri tra analisi, traduzioni e attualità; Carnevale a Riccione: festa in maschera e divertimento in piazza a Spontricciolo; Thor: The Dark World, il capitolo che frena il Dio del Tuono. A Riccione un nuovo ciclo di incontri dedicati a Jane AustenJane Austen è una scrittrice che continua a parlare al presente, capace di attraversare epoche e generazioni senza esaurirsi in una sola lettura o in un ... chiamamicitta.it L’universo visivo di Jane AustenBATH (Inghilterra) Un viaggio affascinante nell’universo visivo di Jane Austen è al centro della mostra Illustrating Austen, in programma dall’11 settembre... BATH (Inghilterra) Un viaggio ... quotidiano.net Sabato 24 gennaio alle h 15.30 torna quindi quella Maratona Jane Austen che abbiamo dovuto rimandare… Per immergerci ancora di più nell’universo Austen abbiamo pensato di mettere in esposizione al Circolo alcuni acquerelli che l’illustratrice Patri - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.