Moda e società nell' epoca di Jane Austen

Udinetoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Corso gratuito* MODA E SOCIETÀ NELL'EPOCA DI JANE AUSTEN a cura di SILVIA CACITTI Dal 04112025, per quattro martedì, dalle 18 alle 19, all'Università delle LiberEtà in via Napoli 4.Iscrizioni in segreteria, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19 oppure scrivi una mail. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Moda Societ224 Nell Epoca