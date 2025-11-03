Moda e società nell' epoca di Jane Austen
Corso gratuito* MODA E SOCIETÀ NELL'EPOCA DI JANE AUSTEN a cura di SILVIA CACITTI Dal 04112025, per quattro martedì, dalle 18 alle 19, all'Università delle LiberEtà in via Napoli 4.Iscrizioni in segreteria, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19 oppure scrivi una mail. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
