Storia letteratura musica e danza per l’omaggio a Jane Austen

Ancona celebra i 250 anni dalla nascita di Jane Austen con tre giorni di eventi tra storia, letteratura, musica e danza, per rendere omaggio a una delle più grandi scrittrici di tutti i tempi, che con ironia e raffinatezza ha saputo raccontare come poche le sfumature dell'animo umano, l'amore, l'orgoglio e i pregiudizi sociali. Attori e rievocatori in abiti d'epoca accompagneranno il pubblico in un'esperienza immersiva e raffinata, dove ogni dettaglio, dai costumi alle musiche, restituirà il fascino delle atmosfere austeniane. Sarà un'occasione per riscoprire la modernità di una scrittrice che, attraverso le sue eroine intelligenti e indipendenti, ha saputo mettere in luce le sfide, i sogni e le conquiste delle donne del suo tempo, anticipando temi ancora oggi profondamente attuali.

