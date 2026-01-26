L’università Mediterranea protagonista all’annuale convegno Architetture di Pace a Roma

L’università Mediterranea di Reggio Calabria ha partecipato all’annuale convegno “Architetture di Pace - Democrazia, Mediazione e Coesistenza”, tenutosi nella sala Giacomo Matteotti della Camera dei Deputati a Roma. Organizzato da Ismed-ADRMedLab, l’evento rappresenta un momento di confronto e riflessione sulle tematiche di pace, mediazione e coesistenza, consolidando il ruolo dell’ateneo come punto di riferimento nel settore.

Democrazia, mediazione e coesistenza al centro di un dialogo interdisciplinare promosso dall’Ateneo reggino e da Ismed divenuto punto di riferimento per studiosi e istituzioni L’edizione 2026 ha esplorato il tema del conflitto attraverso molteplici prospettive: dal diritto comparato alla sicurezza democratica, dall’etica della mediazione fino all’intelligenza artificiale applicata alle pratiche di coesistenza. Il risultato è stato un mosaico di competenze capace di offrire una visione concreta di ciò che significa costruire vere architetture di pace. A promuovere l’iniziativa è Ismed, organismo di mediazione civile e commerciale presente su tutto il territorio nazionale, accreditato dal ministero della giustizia per gestire procedure di mediazione e ridurre tempi, costi e conflitti.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

