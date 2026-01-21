Il convegno a Roma del 24 gennaio 2026 analizzerà le possibilità di avviare un percorso di pace in Ucraina, valutando le implicazioni delle politiche attuali. Verranno approfondite le relazioni tra Unione Europea, NATO e Russia, con attenzione alle conseguenze economiche e diplomatiche. Un’occasione per riflettere su possibili approcci alternativi e sul futuro del contesto europeo in una fase di tensione crescente.

E’ possibile invertire la rotta di collisione tra Unione Europea, NATO e Russia e perseguire un’altra politica continentale? Invio armi, sanzioni e mancata diplomazia: quali conseguenze reali possono avere sullanostra economia? S abato 24 gennaio 2026 – dalle ore 1 4.30 alle ore 18.30 (ore 16 coffe break) presso Centro Congressi Cavour – Sala Palatino – Via Cavour 50a – ROMA proveremo a dare risposta a queste domane e ad analizzare in modo approfondito la situazione generata dal conflitto in Ucraina con: – On. Stefania Ascari – On. Roberto Vannacci (on line) – Gen. Maurizio Boni – Gen. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - “Conflitto in Ucraina. Quale pace è possibile?”, il convegno a Roma

