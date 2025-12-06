Montesarchio protagonista al convegno ‘Borghi – Building Opportunities for Rural Growth’ dell’Università Vanvitelli

Tempo di lettura: 3 minuti Il Comune di Montesarchio è stato protagonista al convegno di studi “BORGHI – Building Opportunities for Rural Growth: Heritage and Innovation”. L’incontro si è svolto presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” di Santa Maria Capua Vetere. L’evento, la cui Direzione Scientifica è stata curata dalla professoressa Nadia Barrella, ha posto anche Montesarchio al centro della discussione come caso di studio virtuoso per le politiche di valorizzazione territoriale e la gestione del patrimonio culturale in Campania. A rappresentare il territorio e la sua eccellenza museale sono stati l’Assessore alla Cultura, Morena Cecere, e il Direttore del Museo Archeologico Nazionale del Sannio Caudino, Vincenzo Zuccaro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

