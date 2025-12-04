Gusto, divertimento e clima natalizio nell'aria. Torna la guida con gli eventi clou del fine settimana. La città si prepara al Natale con accensione dell'albero in Duomo e iniziative in pieno clima festivo, inoltre ci saranno Villaggio di Natale a Borgo Croce e presepe vivente e prodotti tipici a. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Accensione albero, Sagra delle zeppole e tarantella e Festa del cioccolato: cosa fare nel weekend dell'Immacolata