Accensione albero Sagra delle zeppole e tarantella e Festa del cioccolato | cosa fare nel weekend dell' Immacolata
Gusto, divertimento e clima natalizio nell'aria. Torna la guida con gli eventi clou del fine settimana. La città si prepara al Natale con accensione dell'albero in Duomo e iniziative in pieno clima festivo, inoltre ci saranno Villaggio di Natale a Borgo Croce e presepe vivente e prodotti tipici a. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Approfondisci con queste news
Accensione dell'Albero della Pace in Piazza del Campidoglio martedì 9 dicembre alle ore 18! Iniziativa promossa dalla Presidenza dell’Assemblea Capitolina. ?La cerimonia di accensione si terrà, alla presenza del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, - facebook.com Vai su Facebook
ACCENSIONE LUMINARIE E ALBERO DI NATALE Appuntamento venerdì a partire dalle 17 in piazza Cavour. L'evento sarà accompagnato dai canti natalizi dei bambini. A seguire rinfresco a cura dell'associazione "La Corte". Vai su X
Zelo Buon Persico: l'accensione dell'Albero di Natale anima la Sagra di Sant'Andrea Apostolo - Domenica 23 novembre 2025 il centro di Zelo Buon Persico si animerà con una giornata ricca di eventi, mercatini, laboratori creativi e musica dal vivo ... Lo riporta 7giorni.info
Sagra del Bisele e accensione del Natale a Tonezza - Sabato 6 e domenica 7 dicembre il Centro Congressi di Tonezza del Cimone ospiterà la tradizionale Sagra del Bisele. Segnala vicenzatoday.it