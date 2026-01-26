L’Una Hotels fa harakiri nel finale Sfida salvezza regalata a Cantù

In un finale imprevedibile, Una Hotels Reggio Emilia subisce una sconfitta inattesa contro Cantù, regalando di fatto la salvezza alla squadra avversaria. Una partita caratterizzata da alti e bassi, con prestazioni individuali significative e un risultato che cambia le sorti della stagione per entrambe le formazioni. La sfida si conclude con un punteggio di 78-79, segnando un momento cruciale nel campionato di Serie A.

REGGIO EMILIA 78 CANTÙ 79 UNA HOTELS REGGIO EMILIA: Brown 18 (12, 35), Caupain 12 (38, 19), Woldetensae, Severini 6 (25 da 3), Williams 2 (03); Thor 9 (34, 14), Uglietti 4 (11, 01), Barford 19 (511, 34), Echenique 4 (24), Vitali 2 (11), Rossato 2 (11). N.e.: Mainini. All.: Priftis. ACQUA S.BERNARDO CANTÙ: Chiozza 2 (13), Bortolani 12 (23, 23), Sneed 15 (36, 174), Ajayi 9 (36, 12), Ballo 14 (68); De Nicolao 2 (01 da 3), Green 15 (46, 12), Basile (02), Moraschini 7 (12, 14), Okeke 3 (13). All.: De Raffaele. Arbitri: Baldini, Lo Guzzo, Lucotti Parziali: 20-19, 45-31; 58-56 Note. Tiri liberi: Reggio 1419 Cantù 1927 Rimbalzi: Reggio 29 (Echenique 6), Cantù 38 (Ajayi e Ballo 8). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Una Hotels Reggio Emilia-Cantù: 78-79, suicidio biancorosso nella sfida salvezzaL'AdH Hotels Reggio Emilia-Cantù si è conclusa con una sconfitta cruciale, segnando un passo indietro nella lotta per la salvezza.

