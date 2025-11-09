L' Apu perde la sfida salvezza dopo un supplementare | finisce 90-85 per Cantù

È arrivata la beffa che non ci voleva. Udine gioca di nuovo bene per tre quarti, poi subisce un incredibile parziale di 14-0 da Cantù e perde la sfida tra neopromosse, restando a quota 2 punti in 7 giornate. La partita è stata un'autentica battaglia per i primi 30 minuti, in cui hanno dominano le. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

