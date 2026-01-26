Luis Henrique Inter dagli assalti vani dalla Turchia all’insidia targata Premier League | cosa sta succedendo

Luis Henrique Inter è al centro di alcune voci di mercato, con il club che ha respinto un’offerta dal Besiktas. Tuttavia, il giocatore è ancora sotto osservazione da parte del Bournemouth, che continua a mostrare interesse. In questo contesto, la società nerazzurra valuta attentamente le eventuali opportunità di cessione o rinnovo, mantenendo il focus sulla pianificazione della rosa e sulle strategie future.

Luis Henrique Inter, i nerazzurri hanno chiuso le porte al Besiktas ma devono fare i conti col pressing costante del Bournemouth. Le strategie di mercato dell'Inter intorno alla figura di Luis Henrique si fanno sempre più chiare, delineando una posizione di forza da parte della dirigenza nerazzurra. Nonostante le critiche piovute dopo l'ultima prestazione, il club non ha intenzione di svendere il proprio talento brasiliano. Luis Henrique Inter: muro al Besiktas, il Bournemouth fa sul serio. Secondo quanto riportato da Pasquale Guarro, l'Inter ha preso una posizione netta riguardo alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Turchia.

Approfondimenti su luis henrique

Secondo fonti turche, il Besiktas avrebbe avviato i contatti per ingaggiare Luis Henrique, attaccante attualmente sotto contratto con l’Inter.

Luis Henrique, giovane talento brasiliano, è attualmente al centro delle attenzioni di diverse società, tra cui l’Inter.

Ultime notizie su luis henrique

Argomenti discussi: Perché Luis Henrique è stato sostituito prima dell'intervallo in Inter-Pisa: infortunio o scelta tecnica?; Esce Luis Henrique, entra l'Inter: anche Chivu boccia il brasiliano. E ora che succede?; Chivu ne ha abbastanza di Luis Henrique dopo solo mezzora, Kolarov capisce tutto: cosa è successo; Inter, Chivu cambia subito: Luis Henrique sostituito prima della fine del primo tempo.

Chivu ne ha abbastanza di Luis Henrique dopo solo mezzora, Kolarov capisce tutto: cosa è successoInter-Pisa di Luis Henrique è durata poco più di mezzora: Cristian Chivu lo ha bocciato clamorosamente e tolto dal campo ... fanpage.it

Luis Henrique, Chivu allo scoperto: Ecco cosa gli si può rimproverareLuis Henrique è un caso, ecco la risposta secca di Chivu prima di Inter-Pisa: Ecco cosa gli si può rimproverare ... interlive.it

FcInterNews.it. . Nell’appuntamento mattutino sul nostro canale Youtube, Raffaele Caruso e Alessandro Cavasinni hanno parlato di Luis Henrique e del suo possibile addio improvviso all’Inter. L’esterno brasiliano è stato sostituto al 30esimo in Inter-Pi - facebook.com facebook

Bergomi: "Luis Henrique Ci siamo passati tutti dal brusio di San Siro. Cosa ti stava dando questo ragazzo Ok nella gestione del pallone e dei momenti, del non prendersi mai un rischio. Ma era stato preso come alternativa a Dumfries con caratteristiche diver x.com