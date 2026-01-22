Mercato Inter dalla Turchia rivelano | Besiktas in pressing per Luis Henrique

Secondo fonti turche, il Besiktas avrebbe avviato i contatti per ingaggiare Luis Henrique, attaccante attualmente sotto contratto con l’Inter. La trattativa, ancora in fase preliminare, coinvolge valutazioni sia sportive che economiche. Restano da seguire gli sviluppi, in un contesto di mercato in costante evoluzione, che potrebbe portare a un trasferimento a breve termine.

Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il mercato internazionale si accende attorno ai talenti della  Beneamata. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di stampa estera, il  Besiktas  sarebbe fortemente determinato a strappare ai  nerazzurri  il cartellino di  Luis Henrique, il  talentuoso esterno brasiliano di 24 anni noto per la sua velocità e le doti da rifinitore. Il club turco, alla ricerca di un profilo di qualità superiore per fare il salto di qualità definitivo, ha individuato nel calciatore sudamericano l’innesto ideale per il proprio scacchiere tattico. 🔗 Leggi su Internews24.com

