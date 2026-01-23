Luis Henrique offerta ufficiale dalla Turchia | come si è mossa l’Inter

Luis Henrique, giovane talento brasiliano, è attualmente al centro delle attenzioni di diverse società, tra cui l’Inter. La sua offerta ufficiale proveniente dalla Turchia ha attirato l’interesse degli addetti ai lavori, mentre il suo futuro rimane oggetto di valutazione. In questo contesto, analizziamo come si sia mossa l’Inter e quali siano le prospettive di mercato per il calciatore.

Luis Henrique. Il nome di Luis Henrique continua a circolare con insistenza sul mercato internazionale. L'esterno brasiliano dell' Inter è finito da tempo nel mirino del Be?ikta?, club turco impegnato in una profonda opera di rafforzamento della rosa. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, i bianconeri di Istanbul avrebbero già mosso un primo passo concreto, presentando un'offerta ufficiale alla dirigenza nerazzurra per il giocatore classe 2001. La proposta del Be?ikta?, tuttavia, non ha convinto l' Inter. L'idea del club turco era quella di impostare l'operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto, formula che non ha trovato apertura da parte della società di viale della Liberazione.

