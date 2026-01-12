Scandalo deepfake sessuali il Regno Unito apre un’indagine su X di Elon Musk Sotto esame c’è il chatbot Grok

Il Regno Unito ha avviato un’indagine su X, la piattaforma di Elon Musk, focalizzandosi sul chatbot Grok e sui casi di deepfake sessuali. L’obiettivo è valutare le misure adottate per contrastare i contenuti rischiosi e proteggere gli utenti. Questa iniziativa si inserisce nel quadro più ampio delle azioni governative volte a regolamentare i social media e garantire un ambiente online più sicuro.

Il Regno Unito alza il livello dello scontro contro i contenuti digitali dannosi e punta i riflettori su X. L'authority britannica per le comunicazioni, Ofcom, ha avviato un'indagine formale sulle immagini sessualmente esplicite generate da Grok, il chatbot di intelligenza artificiale integrato nella piattaforma di proprietà di Elon Musk. Al centro dell'inchiesta ci sono deepfake che coinvolgerebbero donne e minorenni, un fenomeno definito «molto preoccupante» dall'ente regolatore. Secondo quanto comunicato da Ofcom, l'indagine servirà a verificare se X abbia violato le disposizioni dell'Online Safety Act, la legge introdotta per contrastare la diffusione di contenuti nocivi online, con un'attenzione particolare alla tutela dei minori.

