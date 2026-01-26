La strada verso l'accordo commerciale con l'India è al centro dell'attenzione internazionale. Europa Today, la newsletter settimanale, analizza gli sviluppi e le prospettive di questa trattativa. Martedì 27, la visita di Ursula von der Leyen e António Costa a Nuova Delhi segnerà un passo importante nel percorso verso una partnership strategica tra Europa e India.

Destinazione Nuova Delhi – La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo António Costa viaggeranno martedì 27.

Accordo di libero scambio Ue-India verso la firma: le opportunità per vini, moda, arredamento e servizi e i nodi ancora sul tavoloL’accordo di libero scambio tra Ue e India si avvicina alla firma, aprendo nuove opportunità per settori come vini, moda, arredamento e servizi.

Dopo il Mercosur, Bruxelles accelera il negoziato commerciale con l’IndiaDopo l’approvazione dell’accordo tra l’Unione europea e il Mercosur, Bruxelles intensifica i negoziati commerciali con l’India.

