Forza Italia Casellati | D’accordo con Pier Silvio il partito va in quella direzione

In un'intervista, Casellati ha espresso accordo con Pier Silvio Berlusconi riguardo alla direzione che il partito Forza Italia sta prendendo. La dirigente ha sottolineato la coerenza delle sue opinioni con quelle del presidente di Mediaset, confermando l'orientamento strategico del partito verso nuove linee politiche.

" Condivido totalmente quello che dice Pier Silvio Berlusconi e in questa direzione sta andando il nostro partito. Abbiamo un gruppo di giovani che sono davvero organizzatissimi, bravissimi e preparati e penso che sarà la futura classe dirigente". Così la ministra per le Riforme istituzionali Maria Elisabetta Casellati, commentando le parole di Pier Silvio Berlusconi che, nell'esprimere gratitudine al segretario di Forza Italia Antonio Tajani, aveva ribadito la necessità di " facce nuove ".