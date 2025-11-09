Entra in Forza Italia il movimento civico dell' ex vice sindaco Di Paolo Giustizia Sociale | Così rafforziamo la nostra azione
“Giustizia Sociale”, il gruppo civico fondato dall'ex vice sindaco e consigliere comunale Bruno Di Paolo, ha annunciato l'adesione a Forza Italia. Un modo, spiega il movimento, per “rafforzare la propria azione e dare nuova forza alle istanze civiche maturate in anni di impegno sul territorio. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
