Entra in Forza Italia il movimento civico dell' ex vice sindaco Di Paolo Giustizia Sociale | Così rafforziamo la nostra azione

Chietitoday.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giustizia Sociale”, il gruppo civico fondato dall'ex vice sindaco e consigliere comunale Bruno Di Paolo, ha annunciato l'adesione a Forza Italia. Un modo, spiega il movimento, per “rafforzare la propria azione e dare nuova forza alle istanze civiche maturate in anni di impegno sul territorio. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

entra forza italia movimentoFausto Ruscito entra in Forza Italia: «Il nostro partito si rilancia» - La new entry dell’ultima ora è Fausto Ruscito, ex sindaco, imprenditore, volto conosciuto. Riporta civonline.it

Giuseppe Cantarella entra nel coordinamento cittadino di Forza Italia - “Giuseppe Cantarella è un dirigente sindacale con una solida esperienza nel campo del sociale e della rappresentanza dei lavoratori ... Si legge su ilmetropolitano.it

Forza Italia, nuovo “colpo” nel mercato dei consiglieri regionali: entra Cesana. E gli azzurri ora pensano al rimpasto - Dopo Ivan Rota, Giuseppe Licata e Jacopo Dozio anche Marisa Cesana, consigliera regionale eletta nel 2023 con Lombardia Ideale, la lista del governatore Attilio ... Da ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Entra Forza Italia Movimento