Manfredonia | Il medico dei maiali con Luca Bizzarri e Francesco Montanari Teatro Dalla il 16 gennaio
Di seguito il comunicato: Nuovo appuntamento con la scena contemporanea di “ respIRA ”, la stagione di prosa del Teatro Comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia, ideata e organizzata dal Comune, Bottega degli Apocrifi, Puglia Culture in collaborazione con il Ministero della Cultura e la Regione Puglia. Venerdì 16 gennaio, alle ore 21.00, sold-out per l’attesissimo “ Il medico dei maiali ”, che vedrà in scena due attori molto amati dal pubblico italiano come Luca Bizzarri e Francesco Montanari affiancati da David Sebasti, Mauro Marino e Luigi Cosimelli. Questa favola nera sull’uomo e sul potere è il terzo capitolo della trilogia “ La ballata degli uomini bestia ” di Davide Sacco, che cura anche la regia dello spettacolo, vincitore del Premio Nuove Sensibilità 2022. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
