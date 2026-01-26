Luca Barbareschi la sua società di produzione in crisi | 40 milioni di debiti stop a produzioni Rai

Luca Barbareschi e la sua società di produzione si trovano in una situazione finanziaria difficile, con circa 40 milioni di euro di debiti. Questa crisi ha portato alla sospensione delle produzioni per la Rai, come riportato da Italia Oggi. La situazione evidenzia le sfide economiche che affrontano molte realtà del settore audiovisivo italiano, influenzando il panorama delle produzioni televisive e cinematografiche.

Quaranta milioni di debiti e lo stop alle produzioni Rai. Secondo quanto riportato da Italia Oggi la società di produzione di Luca Barbareschi verserebbe in una condizione economica tutt’altro che rosea. La Eliseo Entertainment spa, di cui l’attore e produttore è proprietario al 100% starebbe vivendo un momento di profonda crisi. La società di produzione di Luca Barbareschi in crisi. Italia Oggi rivela che lo scorso 22 dicembre 2025, la casa di produzione avrebbe presentato una domanda al tribunale di Roma pdi ammissione al pre-concordato con lo scopo di “richiedere al competente tribunale la concessione del termine massimo di legge per il deposito della proposta di piano di concordato preventivo in continuità”. 🔗 Leggi su Dilei.it

