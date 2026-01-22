Le società di Luca Barbareschi in crisi i 40 milioni di debiti della Eliseo Entertainment nell’annata da dimenticare

Eliseo Entertainment Spa, società di produzione di Luca Barbareschi, si trova in difficoltà finanziaria, con un debito di circa 40 milioni di euro. La situazione, che coinvolge anche le altre società del gruppo, sta portando l’azienda verso un percorso di concordato preventivo. Un’annata complessa per la casa di produzione, caratterizzata da sfide economiche e difficoltà gestionali, che evidenziano le criticità del settore cinematografico italiano.

È in crisi e va verso il concordato preventivo la casa di produzione “Eliseo Entertainment Spa” di Luca Barbareschi. A darne notizia è Italia Oggi. Con un provvedimento iscritto al Tribunale di Roma il 22 dicembre 2025 la società – controllata al 100% dall’attore – ha presentato domanda di ammissione al pre-concordato «al fine di richiedere al competente tribunale la concessione del termine massimo di legge per il deposito della proposta di piano di concordato preventivo in continuità». La motivazione? La montagna di debiti: 40,2 milioni di euro alla fine dell’esercizio 2024, di cui 25,6 milioni verso le banche, 4,3 milioni di debiti tributari e 7,7 milioni verso i fornitori.🔗 Leggi su Open.online

Ranucci non molla Barbareschi sul teatro Eliseo: '8 milioni da restituire'. Poi gli passa la linea su Rai 3Sigfrido Ranucci risponde a Luca Barbareschi sulla questione dei finanziamenti pubblici del Teatro Eliseo, evidenziando la richiesta di restituzione di 8 milioni.

