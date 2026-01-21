Lotto e SuperEnalotto | dal 27 gennaio nuove regole su giocate tempi e controlli

Dal 27 gennaio, il Lotto e il SuperEnalotto adottano nuove regole in materia di giocate, controlli e tempi di chiusura. Questa disciplina, introdotta dal Ministero dell’Economia, mira a garantire maggiore trasparenza e uniformità nel settore, migliorando la chiarezza delle procedure e la sicurezza delle operazioni, soprattutto nelle fasi finali delle giocate. È importante conoscere queste novità per partecipare in modo consapevole e informato.

Dal 27 gennaio il Lotto e il SuperEnalotto entrano in una fase più “regolata”: una nuova disciplina del ministero dell’Economia mira a rendere il settore più omogeneo e, soprattutto, più trasparente nei momenti più delicati, quelli a ridosso della chiusura delle giocate. Il messaggio è chiaro: tempi certi, regole uguali per tutti e controlli più strutturati, con la gestione operativa affidata all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). Regole uguali, meno margini di manovra. Il provvedimento interviene per standardizzare procedure e ridurre l’area grigia delle “corse dell’ultimo minuto”. Non cambia l’essenza dei giochi per il pubblico, ma stringe le maglie per chi li gestisce: concessionari e rete dovranno rispettare linee guida uniformi, con processi più tracciabili e verificabili. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

