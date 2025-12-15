Michael Masi torna nel motorsport 4 anni dopo Abu Dhabi 2021 | incarico a sorpresa per l'ex direttore F1
Dopo un'assenza di quattro anni, Michael Masi, ex direttore di gara di Formula 1, fa il suo ritorno nel mondo del motorsport con un incarico a sorpresa. La sua presenza, che riaccende l'attenzione sulla sua carriera, segna un nuovo capitolo dopo il controverso GP di Abu Dhabi 2021 e le vicende che hanno segnato la sua esperienza in F1.
A quattro anni dal controverso GP di Abu Dhabi 2021 che segnò la fine della sua esperienza in Formula 1, Michael Masi torna ufficialmente nel motorsport. L'ex direttore di gara FIA è stato nominato direttore d'evento del Repco NextGen NZ Championship, campionato neozelandese che riunisce diverse categorie. Un incarico operativo che segna il suo rientro sulle monoposto. Fanpage.it
