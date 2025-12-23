Ciro Verdoliva si dimette dall'ospedale Ruggi di Salerno Sarà direttore generale del Garante Disabilità

23 dic 2025

Finisce dopo tre mesi l'incarico di Verdoliva alla guida del Ruggi di Salerno: andrà a Roma come nuovo dg del Garante Disabilità. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

