Ciro Verdoliva si dimette dall'ospedale Ruggi di Salerno Sarà direttore generale del Garante Disabilità
Finisce dopo tre mesi l'incarico di Verdoliva alla guida del Ruggi di Salerno: andrà a Roma come nuovo dg del Garante Disabilità. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Caso Longanella, Polichetti (Udc) punta il dito sul manager del Ruggi, Ciro Verdoliva
Leggi anche: Visita-ispezione al Ruggi negata a Polichetti: il direttore Verdoliva illustra le motivazioni
Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.
Ruggi di Salerno. Si insedia il nuovo Dg Ciro Verdoliva. De Luca: “Uno dei migliori” - Una fiducia, quella del presidente della Regione nei confronti del manager, che dura da anni. quotidianosanita.it
Su richiesta del Rettore dell'Universita' degli Studi di Salerno Virgilio D'Antonio, il Direttore Generale del Ruggi Ciro Verdoliva fa nascere la Scuola di Spe - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.