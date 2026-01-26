Locatelli glorificato dai giornali piovono gli 8 in pagella | Lo Stadium si alza in piedi e gli consegna l’Oscar

Manuel Locatelli riceve ampi riconoscimenti dalla stampa, con voti elevati e apprezzamenti per le sue prestazioni. Gli 8 in pagella e l’attenzione degli esperti sottolineano il suo ruolo importante in campo. L’ambiente dello Stadium si mostra entusiasta, riconoscendo il contributo del centrocampista. Questi riconoscimenti evidenziano la crescita e la continuità della sua performance, consolidando la sua posizione come elemento chiave della squadra.

Grande prova del capitano. Prestazione totale di capitan Manuel Locatelli in Juve Napoli. I giornali questa mattina lo eleggono MVP della partita. GAZZETTA 8 – Di tacco, a volte, ci si ferisce: con il tacco, stavolta, manda in gol David. Se gli arriva il pallone, lo Stadium si alza in piedi e gli consegna l'Oscar. CORRIERE DELLO SPORT 8 – Per la 300ª in A si regala un assist – a David – e una serata da metodista di notevole quantità e quantità contro McTominay e Lobotka. Recuperi e ordine, il senso del potere.

