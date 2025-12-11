Conceicao elogiato dai giornali | Entra e accende lo Stadium gli basta un tempo per rimettere a posto le gerarchie Il voto al migliore in campo

Conceicao riceve ampi riconoscimenti dai media per la sua performance alla guida della Juventus, dimostrando abilità e autorità in soli 45 minuti. Il tecnico portoghese si distingue per l’impatto immediato sulla squadra, rimescolando le gerarchie e affermando il suo ruolo sulla destra. Un cambio di passo che cattura l’attenzione e rafforza la fiducia nei suoi mezzi.

Conceicao elogiato dai giornali, il portoghese cambia la Juve in 45 minuti: voto alto e messaggio diretto, sulla destra comanda lui. Se la bocciatura per Edon Zhegrova è stata netta e dolorosa, l’altra faccia della medaglia sulla fascia destra bianconera brilla di luce propria e accecante. L’ingresso in campo di Francisco Conceicao all’inizio del secondo tempo di Juventus-Pafos è stato, secondo l’analisi odierna de La Gazzetta dello Sport, la vera chiave di volta tecnica ed emotiva del match. Il portoghese ha ereditato una squadra spenta, impaurita e fischiata dal suo stesso pubblico e, nello spazio di quarantacinque minuti, l’ha trasformata con la sua elettricità e la sua capacità di saltare l’uomo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com