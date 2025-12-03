Locatelli Juve che impatto contro l’Udinese | Entra e si guadagna l’ovazione dell’Allianz Stadium La pagella del centrocampista

Locatelli Juve, l’ingresso forzato per l’infortunio di Gatti porta un rigore: freddezza dagli undici metri e ovazione dello Stadium. La vittoria in Coppa Italia contro l’ Udinese è stata un successo amaro per la Juventus, segnata dal grave infortunio subito da Federico Gatti al ginocchio. Tuttavia, in quel clima di apprensione, Manuel Locatelli ha saputo trasformare un’emergenza in una celebrazione. Il centrocampista bianconero, che aveva iniziato la gara in panchina per turnover, è stato costretto a entrare in campo al 10? del secondo tempo (55? minuto) proprio per sostituire il difensore infortunato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Locatelli Juve, che impatto contro l’Udinese: «Entra e si guadagna l’ovazione dell’Allianz Stadium». La pagella del centrocampista

