Lo scudo di Piantedosi | Presunzione di liceità per le forze di polizia

L’ultima normativa approvata prevede la presunzione di liceità per le forze di polizia, con lo scopo di tutelare gli agenti da eventuali iscrizioni nel registro degli indagati per atti compiuti durante il servizio. Contestualmente, si registra un significativo calo degli sbarchi rispetto all’anno scorso, segnando un cambiamento nelle politiche di gestione dell’immigrazione e della sicurezza.

Il dimezzamento degli sbarchi rispetto all’anno scorso e la norma che permetterà di non iscrivere poliziotti e carabinieri nel registro degli indagati in caso di fatti commessi durante il servizio. Il ministro degli Interni Matteo Piantedosi sul palco della Lega a Rivisondoli con Daniela Di Maggio, madre di Giogio Cutolo, il giovane musicista napoletano ucciso da un componente di una baby gang, anticipa cosa ci sarà nel nuovo pacchetto sicurezza. Dallo stesso palco il segretario della Lega Matteo Salvini chiede per le forze dell’ordine "ancora più le mani libere per difendere la nostra e la loro sicurezza, pur nel rispetto dei limiti del codice" e annuncia per il 18 aprile a Milano una manifestazione "con i patrioti di tutta Europa in nome della protezione della nostra Europa, dei nostri diritti che ci siamo conquistati". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

